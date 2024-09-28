3人組ロックバンド「Saucy Dog（サウシードッグ）」の石原慎也（Vo／Gt）がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! Saucy LOCKS!」（毎週火曜 23:08頃〜）。9月24日（火）の放送ではリスナーから寄せられた、全国の映画館で上映されたライブ＆ドキュメント作品『Saucy Dog「It Re:ARENA TOUR -THE MOVIE-」2024.3.31 Kアリーナ横浜』の感想を紹介しました。Saucy Dog・石原慎也――Saucy Dog史上最大規模