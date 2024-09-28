■Yogibo Athletics Challenge Cup 2024（28日、新潟・デンカビッグスワンスタジアム）男子5000m決勝が行われ、社会人1年目の鈴木芽吹（23、トヨタ自動車）が13分13秒80で2位に入った。自身の持つ自己ベストを4秒近く更新したが優勝はならなかった。同じトヨタ自動車の田澤廉（23）は13分36秒99で5位に終わった。レース序盤は4番手につける鈴木。2000m手前で2位に浮上し、先頭のB.コエチ（九電工）のすぐ後ろにつく。先頭集団は4人