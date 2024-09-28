「鴨井本舗」のおせち料理が今だけおトク【画像を見る】これが常温保存できるの!? 今だけおせち10％OFF暦の上では夏も終わり、そろそろ「年末年始」の4文字が脳裏にチラつき始める頃…。年の瀬は大掃除に仕事納めに帰省に…ととにかく忙しいもの！ 直前で慌てないように、今のうちから「おせち」の予約を済ませておくのがおすすめです。現在「毎日が発見」の公式オンラインストア「やさしい暮らしの店」では、早期予約割引のキャン