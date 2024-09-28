札幌市内には、通いたくなる魅力がたくさん詰まった喫茶店が数多くあります。 今回は北海道札幌市で昔から愛されるレトロな雰囲気、モダンで落ち着く喫茶店を創業年順に5つご紹介します。 1：創業60年以上の老舗名店「純喫茶オリンピア」 画像：北海道Likers JR札幌駅南口より徒歩約6分、北海道旧本庁舎向かいオフィスビルの地下にある、1964年に誕生した老舗レトロな『純喫茶オリンピア』。 画像：北海道Likers 扉を開