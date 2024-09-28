衣替えをする前にぜひやっておきたいのが、衣類を守る「しまい洗い」。いつもの洗濯にひと手間加えるだけで、夏に着ていた衣類の黄ばみや汗ジミを予防できます。ここでは、クリンネスト1級のせのお愛さんが、しまい洗いの方法や、夏物を収納するときに押さえておきたいポイントを解説します。「しまい洗い」をしないと黄ばみや汗ジミの原因に昨年の夏にしまった服が、いざ着ようとしたら黄ばんでいた･･･そんな経験はありませんか？