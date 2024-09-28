「広島−巨人」（２８日、マツダスタジアム）広島が同点に追いついた。１点を先制された直後の四回、巨人先発の菅野から２死二、三塁の好機を作ると、菊池が左前適時打で同点に追いついた。前日に阪神に延長１２回サヨナラ勝ちで連敗を４でストップ。ＣＳに向けて３位ＤｅＮＡと１ゲーム差で負けられない状況の中ですぐさま意地をみせた。