【モデルプレス＝2024/09/28】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」に参加していた“ゆずは”こと雨宮由乙花が27日、自身のInstagramを更新。水着姿を披露し、ファンの間で話題を呼んでいる。【写真】「今日好き」出身美女、スタイル抜群のビキニ姿◆雨宮由乙花、水着姿を披露この日、雨宮は「肌色の水着に初挑戦」とプール施設を背景に肌色の水着姿を公開。サウナやジャグジーを楽しむ様子