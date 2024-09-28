他人と同じ空間を共有するとき、互いの違いを尊重し合うことが必要です。今回は、嫌な言動への対処法を紹介します。ゆとりを持った対応の大切さ一方的に環境やルールを押しつけられたとき、ゆとりをもった対応が重要です。長期的な視点で、お互いが快適に生活できるよう調整を図り、丁寧な言葉でそれを伝えるといいかもしれません。建設的なコミュニケーションを生活においてコミュニケーションは欠かせない要素です。自分の感じる