秋場所で2度目の優勝を果たした新大関・大の里（24＝二所ノ関部屋）が28日、新潟県糸魚川市の糸魚川駅で行われた「えちごトキめき鉄道」のラッピング車両お披露目セレモニーと、道の駅「マリンドリーム能生」の開館35周年記念イベントに出席した。大の里にとって糸魚川市は、能生中と海洋高で中高6年間を過ごした“第二の故郷”。えちごトキめき鉄道は母校の最寄りの能生駅を通る電車で、道の駅「マリンドリーム能生」は相撲部