28日午前、山形県朝日町の朝日連峰で頭部から出血して倒れている男性が発見され、その後、消防防災ヘリ「もがみ」に救助されました。 救助されたのは島根県浜田市に住む無職の男性(68)です。 山形県警・寒河江警察署によりますと28日、朝日町白倉の朝日連峰中ツル尾根二俣付近で、頭部から出血して倒れている男性を下山途中の登山者が発見し、午前11時半過ぎに家族を通じて神奈川県警に通報しました。 倒れていた男性は消防防災