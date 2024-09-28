福島県双葉町で県内の花火師たちが復興や平和を願い打ち上げた花火＝28日夜東京電力福島第1原発が立地する福島県双葉町で28日夜、県内の花火師たちが復興や平和を願い、地域の魅力を発信しようと1万発の花火を打ち上げた。趣旨に賛同し全国から寄せられた花火玉には石川県能登地方の10発も含まれ、地震と豪雨に見舞われた能登へのエールも込めた。双葉町の帰還困難区域に自宅があり、同県いわき市に避難している無職西尾富雄さ