北京、ロンドン、東京とオリンピック3大会に出場したビーチバレーボール界のレジェンド・白鳥勝浩選手（47、株式会社カブト）が28日に開催されたジャパンビーチバレーボールツアー第7戦グランドスラムお台場大会をもって現役を引退した。【写真を見る】ビーチバレーボール界のレジェンド・白鳥勝浩（47）が現役生活に幕「25年間本当に幸せな競技人生だった」一回戦の相手は第6戦グランドスラム名古屋大会優勝の上場雄也／長谷川徳