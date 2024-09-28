モデルの秋元梢さんは9月27日、自身のInstagramを更新。ワンピース姿を披露し、称賛の声が寄せられています。【実際の投稿：秋元梢、ワンピース姿で絶対領域あらわに】「スカートルックめちゃくちゃ可愛い」秋元さんは「ノルウェーから戻ってきて、初めての」とつづり、3枚の写真を投稿。フランス・パリで開催されたファッションブランド「セシリー・バンセン」のファッションショーに出席した際の様子を公開しました。ワンピース