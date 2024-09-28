2024年11月2日（土）～26日（火）明治座にて『明治座 十一月花形歌舞伎』が上演される。 『明治座花形歌舞伎』は、次世代を担う花形俳優たちが人気演目の大役に挑む機会として2011年から上演されてきた。2020年3月には中村勘九郎、中村七之助を中心とした座組による『明治座 三月花形歌舞伎』の上演を予定していたが、新型コロナウイルス感染拡大に伴い全公演中止となった。勘九郎と七之助が明治座に出演するのは2016年以来