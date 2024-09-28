女優の瀧本美織(32)が自身のインスタグラムを更新。?朝ドラ?のスペシャル放送に出演し、近影が話題に。瀧本は2010年9月から放送されたNHKの連続テレビ小説「てっぱん」に主人公・村上あかり役で出演。当時は18歳で男勝りで明るい性格の学生を演じ、そのハツラツとした演技で人気を博した。瀧本は「おいしいトコどり！朝ドラ名場面スペシャルにて、インタビューで参加致しました」と報告。「14年経ちますが、自分の中では色褪せ