日本航空が29日、就航する「大谷ジェット」を公開しました。公開された機体には、メジャーリーグ、ドジャースの大谷翔平選手の投打二刀流の姿が塗装されています。日本航空は、この特別機を29日の羽田−新千歳便から就航し、2026年3月ごろまで運航する予定です。お披露目には、所属するパリオリンピックの金メダリスト、北口榛花選手らも参加しました。日本航空は、若者が移動にかかる経済的な負担から部活動や留学を諦