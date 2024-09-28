◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島―巨人（２８日・マツダスタジアム）マジックを「１」として、リーグ優勝に王手をかけている巨人が４回に先取点を挙げた。吉川尚輝内野手が２打席連続ヒットとなる左前打で先頭で出塁。岡本和真内野手が捕邪飛の後、暴投で二塁に進み１死二塁。坂本勇人内野手は左飛に倒れたが、浅野翔吾外野手が右前打でつなぎ２死一、三塁とチャンスを広げ、門脇誠内野手が広島の先発・森下暢仁投手から右前適時