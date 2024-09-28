石川祐希のインスタグラム（＠ｙｕｋｉ＿ｉｓｈｉｋａｗａ＿ｏｆｆｉｃｉａｌ）よりスポーツ報知

バレー石川祐希＆榮倉奈々の2ショが話題に「結婚発表かと」

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • バレーボールの石川祐希が28日にSNSで、榮倉奈々との2ショットを公開した
  • 高級ブランド「TOD’S」のコーデを披露しており、見た人から反響が続々
  • 「結婚発表かと思っちゃった」「共演嬉しすぎます」などの声が寄せられた
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