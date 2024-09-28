王毅氏、湾岸協力会議加盟国外相と集団会談27日、湾岸協力会議加盟国外相と集団会談した王毅氏（右から4人目）。（国連＝新華社記者/呉暁凌）【新華社国連9月28日】中国の王毅（おう・き）共産党中央政治局委員・外交部長は27日、国連総会出席のため訪れた米ニューヨークで湾岸協力会議（GCC）加盟国外相と集団会談した。