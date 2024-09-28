½÷Í¥¤Î¾¾²¼Æà½ï¤¬¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤¿ÂçÊªÇÐÍ¥¤È¤ÎÊÌ¤ì¤òÀË¤·¤àÅê¹Æ¤¬¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¾¾²¼¤Ï¡¢¡ÖËÜÆü¤â¡ØÎ¹¥µ¥é¥À¡Ù¤ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤­¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤¦¤È¤¦¡Ä¤³¤ÎÆü¤¬¤ä¤Ã¤ÆÍè¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤Èµ­¤·¡¢¼«¿È¤â½Ð±é¤¹¤ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·ÏÎó¤ÎÈÖÁÈ¡ÖÎ¹¥µ¥é¥À¡×¤òÂ´¶È¤¹¤ë¿ÀÅÄÀµµ±¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£²ÖÂ«¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë¿ÀÅÄ¤È¡¢¾Ð´é¤ÇÏÓ¤òÁÈ¤àÍÍ»Ò¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö¤¹¤´¤¯¼ä¤·¤¤¤Ç¤¹¤·