政治評論家の田崎史郎氏が、自民党総裁選が行われた２７日に日本テレビ系「情報ライブミヤネ屋」に出演した。決選投票に入った段階で、キングメーカーを狙う重鎮の動きを予想。菅義偉氏、岸田文雄首相が石破茂氏側に動き、麻生太郎氏が高市早苗氏につくとの見方を示した。スタジオでは重鎮議員の写真付きのマグネットを動かして解説。森喜朗元首相の写真も用意されており、司会の宮根誠司が「森元総理ですよね。この人がな