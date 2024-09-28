公明党の代表が15年ぶりの交代です。新代表に石井前幹事長が正式に選出されました。【映像】来賓として出席した自民党・石破新総裁「公明党が、これからも現場第一で生活者目線の政策実現、改革を大きく前に進めていこうではありませんか」（公明党・石井新代表）公明党は、山口代表にかわる新代表に石井前幹事長を正式に選出しました。また、自民党の石破新総裁も来賓として出席し、能登の豪雨被害や東日本大震災に触れた上で