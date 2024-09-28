日本航空（JAL）は28日、米大リーグ（MLB）・ドジャースの大谷翔平をデザインした特別塗装機「DREAM SHO JET」のお披露目イベントを開催した。【写真】大谷翔平をデザインした特別塗装機と紙コップ6種このイベントは、27日より始動した大谷と日本中の夢に挑戦する若者たちを応援するためのプロジェクト「DREAM MILES PASS」のプロジェクトシンボルとなる特別塗装機「DREAM SHO JET」の就航を迎えることを記念し開催された。