オリヴィア・ロドリゴが2024年9月27日、初となる単独公演の初日となる東京公演を有明アリーナにて開催した。同公演のオフィシャルライブレポートを掲載する。【写真】オリヴィア・ロドリゴの初来日単独公演（全6枚）背筋をまっすぐ伸ばし、スキップをしながらオリヴィア・ロドリゴが有明アリーナのステージを横切る。古今東西、ロックスターは星の数ほど生まれたけれど、これほどスキップが似合うロックスターはいないかも、と思う