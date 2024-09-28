◆秋季大阪府大会▽４回戦履正社８―１関大北陽＝８回コールド＝（２８日・高槻市萩谷総合公園野球場）秋季大阪府大会は４回戦が行われ、履正社が関大北陽にコールド勝ちで１６強に進出した。エース右腕の古川拓磨投手（２年）が、７安打１失点完投。これに打線が、１５安打８得点で応えた。一塁側スタンドでは、阪神・井上広大外野手の弟・祝栄投手（１年）が応援した。幼少期から兄・広大の背中を追い、この春、履正社に