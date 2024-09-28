王毅氏、国連安保理の中東問題ハイレベル会合に出席27日、中東問題ハイレベル会合に出席した王毅氏（前列中央）。（国連＝新華社記者/謝鍔）【新華社国連9月28日】中国の王毅（おう・き）共産党中央政治局委員・外交部長は27日、米ニューヨークの国連本部で開かれた安全保障理事会の中東問題を巡るハイレベル会合に出席し、あいさつした。