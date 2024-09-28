多くの人の日常を奪った中越地震から１０月で２０年となります。 地震による土砂崩れで川がせき止められ、約半数の民家が水に沈んだ長岡市旧山古志村の木籠集落……。 あの日から集落はどう歩んできたのか……震災の記憶を伝え続ける女性の思いに迫りました。 ◆地元の伝統野菜「神楽南蛮」 畑で採れた自慢の野菜を並べるのが毎朝の日課です。 この時期に収穫できるのは地元の伝統野菜「神楽南蛮（かぐらなんばん）」。 〈松