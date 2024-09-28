（東京中央社）優れた台湾ブランド製品に贈られる賞「台湾エクセレンス」やグッドデザイン賞を受賞した台湾の製品を紹介するイベントが27日、東京のKITTE丸の内で始まった。この日行われた開幕セレモニーには俳優のディーン・フジオカさんが出席し、空気清浄機能付き首掛けイヤホンなどの使い勝手の良さを体験した。イベントは経済部（経済省）国際貿易署や台湾貿易センター（中華民国対外貿易発展協会、TAITRA）が主催。29日まで