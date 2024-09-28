◇プロ野球セ・リーグ 巨人-広島(28日、マツダスタジアム)引き分け以上なら、2位阪神の試合結果関係なく4年ぶりのリーグ優勝が決まる巨人。試合前に大城卓三選手が、円陣でチームを鼓舞しました。「昨日は自分のバント失敗をみなさんカバーありがとうございます。今日もカバーし合ってやっていきましょう。キャンプが始まってからとうとうマジック『1』まで来ました。チーム一丸となって非常にいい戦いができていると思います。全