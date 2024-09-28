ペットボトルの水には、がんと関連のある有害な化学物質が含まれている可能性があることが、海外の最新の研究でわかりました。むしろ、水道水のほうが安全な可能性があるというのです。 ↑安全とは限らない   カタールのウェイルコーネル医学部の研究者たちがペットボトルの水について解析したところ、マイクロプラスチックのほか、フタル酸エステルやビスフェノールAなどの汚染物質が含まれていることがわかったのです。 &#1