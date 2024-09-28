文部科学省が進める「GIGAスクール構想」が実現し、小学生の頃から1人1台のパソコンを手に学ぶ時代が始まっています。生まれたときから、インターネットやさまざまなデジタル機器があるのが当たり前の環境で育った“デジタルネイティブ”世代の子どもたち。情報収集やコミュニケーション、創造活動と、自らの世界を自らの手で広げている一方、大人にはその指南役となることが求められています。デジタル端末を使って学ぶ子どもた