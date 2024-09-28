ソフトバンクに7連勝「最終的な1位を獲れる可能性はある」■日本ハム 7ー6 ソフトバンク（28日・エスコンフィールド）日本ハムは28日、今季の2位を確定させ、本拠地エスコンフィールドで初のクライマックスシリーズ（CS）開催を決めた。2年連続最下位から躍進した就任3年目の新庄剛志監督だが「前も言ったように、1位じゃなかったら2位も3位も一緒なので」とリーグ優勝を逃した悔しさを口にする。その姿に、姉から「あんた変わら