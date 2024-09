数々の予言を的中させて世の中に衝撃を与えてきた大人気占い師Love Me Doが占う、守護龍別(10種の龍)の運勢本が2024年9月28日(土)にブティック社より販売中です。 Love Me Doの月と龍が導く守護龍占術 2025 商品名:「Love Me Doの月と龍が導く守護龍占術 2025」(開の龍、結の龍、伝の龍、灯の龍、舞の龍、救の龍、闘の龍、奏の龍、祈の龍、知の龍の10種)発売日:2024年9月28日(土)発売定