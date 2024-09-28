公益財団法人こうべ市民福祉振興協会が運営する「しあわせの村」にて、Instagramキャンペーンを2024年10月15日(火)まで実施されています。 しあわせの村Instagramキャンペーン  公益財団法人こうべ市民福祉振興協会が運営する「しあわせの村」にて、Instagramキャンペーンを2024年10月15日(火)まで実施中！しあわせの村をフォローの上、Instagramにしあわせの村で撮影した写真を、ハッシュタグ「#はっぴねすしあわ