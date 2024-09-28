楽久屋は、2024年10月4日から10月27日まで、東京都町田市の「多摩境天然温泉森乃彩(もりのいろどり)」で4周年イベントを開催します。 楽久屋「多摩境天然温泉森乃彩」4周年イベント 楽久屋は、2024年10月4日から10月27日まで、東京都町田市の「多摩境天然温泉森乃彩(もりのいろどり)」で4周年イベントを開催。同社は東京・千葉・山梨・岐阜・大阪の温浴施設「稲城天然温泉 季乃彩」、「多摩境天然温泉 森乃