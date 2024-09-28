東京・中野に店舗を構える専門店ベティーロードが公式YOUTUBEチャンネルで「大人の腕元を飾る【アンティークウォッチ】5選」を公開！スタッフ古葉さんがおすすめのヴィンテージ時計をご紹介しています。 スタッフ古葉さんは「カルティエ マストタンク」「オメガ チューラーWネーム」「ロレックス スクエア」「ハミルトン アンティークウォッチ」「グリュエン プレシジョン」の