29日、中国に返還される東京・上野動物園の2頭のジャイアントパンダは28日が最終観覧日です。大勢のファンが詰め掛け、別れを惜しみました。■リーリー・シンシンとお別れ東京・上野動物園のシンボル「パンダ」。パンダを見に来た人「孫がいないので孫代わりと思い、ずっと愛しています」「寂しいです、本当は…」「悲しいです」29日、中国へ帰国するのは雄のリーリーと雌のシンシン。現在19歳になる2頭は高齢になる前に生ま