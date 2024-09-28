石川県の能登半島地震の被災地を襲った記録的な豪雨から28日で1週間。行方不明者の懸命な捜索が続く中、新たに2人の遺体が見つかりました。石川・輪島市に設けられた仮設住宅では、能登半島地震の被災者約300人が避難生活を余儀なくされています。真新しい家具も並べられたその室内は、床が剥がされ、所々に泥の跡が残されていました。被災した住民：地震でびっくりしたのに、まさかこんな雨でね。21日、視界がかすむほどの激しい