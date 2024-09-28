[9.28 J2第33節](レゾド)※19:00開始主審:今村義朗<出場メンバー>[大分トリニータ]先発GK 22 ムン・キョンゴンDF 2 香川勇気DF 25 安藤智哉DF 31 ペレイラMF 10 野村直輝MF 14 池田廉MF 18 野嶽惇也MF 19 小酒井新大MF 44 吉田真那斗MF 99 高橋大悟FW 21 鮎川峻控えGK 32 濱田太郎DF 3 デルランMF 8 町田也真人MF 16 茂平FW 15 屋敷優成FW 29 宇津元伸弥FW 93 長沢駿監督片野坂知宏[藤枝MYFC]先発GK 41 北村海チディDF 4 中