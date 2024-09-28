[9.28 J1第32節](レモンS)※19:00開始主審:清水勇人<出場メンバー>[湘南ベルマーレ]先発GK 99 上福元直人DF 22 大岩一貴DF 30 鈴木淳之介DF 47 キム・ミンテMF 3 畑大雅MF 5 田中聡MF 13 平岡大陽MF 37 鈴木雄斗MF 88 小野瀬康介FW 19 福田翔生FW 29 鈴木章斗控えGK 1 ソン・ボムグンDF 32 松村晟怜MF 7 阿部浩之MF 14 茨田陽生MF 15 奥野耕平FW 16 根本凌FW 27 ルイス・フェリッピ監督山口智[鹿島アントラーズ]先発GK 1 早