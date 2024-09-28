[9.28 J1第32節](ノエスタ)※19:00開始主審:飯田淳平<出場メンバー>[ヴィッセル神戸]先発GK 1 前川黛也DF 3 マテウス・トゥーレルDF 4 山川哲史DF 19 初瀬亮DF 24 酒井高徳MF 6 扇原貴宏MF 7 井手口陽介MF 18 井出遥也FW 9 宮代大聖FW 10 大迫勇也FW 11 武藤嘉紀控えGK 21 新井章太DF 23 広瀬陸斗DF 81 菊池流帆MF 2 飯野七聖MF 14 汰木康也MF 22 佐々木大樹MF 25 鍬先祐弥監督吉田孝行[浦和レッズ]先発GK 1 西川周作DF 5 マ