Stray Kidsがタイトル曲「Chk Chk Boom」ミュージックビデオで、通算15曲目の1億回突破という記録を打ち立てた。Stray Kidsが7月19日発売したミニアルバム「ATE」（エイト）のタイトル曲「Chk Chk Boom」のミュージックビデオは9月27日午後、ユーチューブの再生回数1億件を達成した。これにより、「神メニュー」「Back Door」「MIROH」「My Pace」「Thunderous」「MANIAC」「Hellevator」「Christmas EveL」「CASE 143」「S-Class