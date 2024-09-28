お笑いタレント「ピース」の又吉直樹（４４）が２８日、都内で行われた「ＴｉｋＴｏｋＣｒｅａｔｏｒＳｕｍｍｉｔＪａｐａｎ２０２４」に出席した。本イベントはティックトックで活躍するクリエイターの成長と交流を目的とした祭典だ。ＭＣに呼び込まれた又吉は、観客席に集まったクリエイター達の歓声に少々困惑気味に登壇。「さっきまでの盛り上がりがすごくて、これ飲食店やったら絶対入っていかない店だなと思いま