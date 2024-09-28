開館した「笹の墓標強制労働博物館」＝28日午後、北海道幌加内町太平洋戦争期、朝鮮半島出身者や日本人がダム建設工事などで強制労働させられた歴史を伝える北海道幌加内町の資料館が再建され28日、開館記念式典が行われた。2020年に雪の重みで倒壊していた。再建に尽力した深川市の住職殿平善彦さん（79）は「過去を忘れず、国境を越えて和解と平和を求めていくことが私たちの願いだ」とあいさつした。幌加内町の朱鞠内地区で