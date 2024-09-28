あす、中国に返還される東京・上野動物園のジャイアントパンダ「リーリー」と「シンシン」。最後の観覧日となったきょうは、お別れを前に朝から大勢のファンが集まりました。記者「開園30分前ですが、最後にパンダを一目見ようと、長い行列ができています」仰向けでムシャムシャと無我夢中で竹の葉を頬張る「リーリー」に、動き回る「シンシン」。ともに2005年に中国で生まれ、2011年から上野動物園で暮らしてきました。ただ、2頭