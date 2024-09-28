ドジャースでの1年目を謳歌する大谷。グラウンド上での姿勢にはエンゼルス時代からの変化も見られる。(C)Getty Images大谷翔平のドジャースでの1年目は、世間の大きな関心を集め続けるシーズンとなった。昨オフに10年総額7億ドル（約1015億円＝当時のレート）でドジャース移籍を決めた大谷。入団会見で「優勝することを目指しながら、そこで欠かせなかったという存在になりたい」と誓った偉才は、まさしく有言実行の活躍を披露