世界と比べても「日本の“金融リテラシー”はそれほど低くはない」ものの、「資産形成や投資に対する意識はまだまだ低い」というのが定説です。金融広報中央委員会が2022年に行った金融リテラシー調査によれば、金融リテラシーの正誤問題の正答率は全体で 55.7%となっており、近年は横ばいの状況が続いているようです。今後、高齢化がさらに進めば、いかに投資を含めた資産形成をして老後資金を貯めるスキルを伸ばしていけるか