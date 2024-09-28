県内7つの産地のお茶が楽しめる「長崎茶市」が28日から長崎市で始まりました。 そのぎ茶や波佐見茶など県内7つの産地のお茶が一堂に会します。 長崎市のベルナード観光通りで28日から始まった「長崎茶市」の会場には、産地ごとにブースが設けられたほか、7種類の冷茶を飲み比べできるエリアもあります。 20代 「おいしい。後味がすっきりしていて飲みやすい」 おのうえ茶園 尾上 和彦代表 「急須で飲むお茶だっ