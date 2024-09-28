『週刊少年ジャンプ』（集英社）で連載中の『逃げ上手の若君』、第一期が爆発的人気を呼んだ『推しの子』第二期など、注目タイトルが目白押しの夏アニメだったが、一際注目を集めたのが『負けヒロインが多すぎる！』だろう。雨森たきびが原作、いみぎむるがイラストを手がける同名ライトノベルが原作の本作。ラノベ好きの高校1年生・温水和彦と、意中の男子生徒に振られる八奈見杏菜、焼塩檸檬、小鞠知花の“負けイン”達が織り成