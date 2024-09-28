テレ東では9月29日（日）夜6時30分から、日曜ビッグバラエティ「超スゴ！自衛隊の裏側ぜ〜んぶ見せちゃいます！陸・海・空テレビ初公開連発スペシャル！第8弾」を放送します。【動画】“過去最高レベル”続出の神回！？：日曜ビッグバラエティ「緊急SOS！池の水ぜんぶ抜く大作戦」日夜、私たちが住む日本を命がけで守ってくれている自衛隊。しかし、自衛隊員が日頃どんな訓練をしているのか？どんな部隊があるのか？最新鋭の装備は